Руководитель медицинской службы Барселоны Рамон Канал не будет больше работать в каталонском клубе.

"Чистка Хави продолжается. Рамон Канал, глава отдела медицинского штаба, аналитиков и тренеров Барселоны, стал историей клуба", – отметил журналист Мой Лоренс в своем твиттере.

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Добавим, что Канал отдал Барселоне 16 лет. Это не первый специалист, покинувший каталонцев – клуб также покинули глава физиотерапевтического отдела Хуанхо Брау и тренер по физподготовке Альберт Роке.

Напомним, после 12 туров Ла Лиги Барселона только 9-я в турнирной таблице. Первым матчем Хави во главе "блаугранас" должно стать дерби против Эспаньола, которое состоится 20 ноября.

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