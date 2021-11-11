Хавбек Аталанты Алексей Миранчук может стать первым новичком "грифонов", сообщает Сalciomercato.

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Год назад бергамаски заплатили Локомотиву за россиянина 14,5 млн евро, однако пока он совершенно не оправдывает инвестиции. В текущем сезоне Миранчук наиграл скромные 215 минут и отличился результативной передачей. Полузащитник не хочет покидать Серию А, потому выходом может стать переход в более скромный клуб. Дженоа – один из вариантов.

Напомним, после 12 туров Серии А "грифоны" расположились над зоной вылета – 17 строчка. Шевченко дебютирует в новой должности 21 ноября в поединке против Ромы.

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