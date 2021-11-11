Отбор к ЧС-2022, Европа

Группа А

Ирландия – Португалия – 0:0

Удаление: Пепе, 81

Группа Н

Мальта – Хорватия – 1:7

Голы: Брозович, 31 (аг) – Перишич, 6, Чалета-Цар, 22, Пашалич, 39, Модрич, 45+2, Майер, 47, 64, Крамарич, 53

Словакия – Словения – 2:2

Голы: Дуда, 58 (пен), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62

Удаление: Блажич, 57

Группа J

Германия – Лихтенштейн – 9:0

Голы: Гюндоган, 11 (пен), Кауфманн, 20 (аг), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллер, 77, 86, Баку, 81, Гоппель, 89 (аг)

Удаление: Хофер, 9

Румыния – Исландия – 0:0

Германия, которая уже квалифицировалась на Мундиаль, выставила мощный состав на Лихтенштейн. Старт встречи ознаменовался агрессивным фолом – Хофер ногой врезал в шею Горетцки. Леон с потрепанной кожей вернулся на поле, а партнеры отомстили. Бундестим в первом тайме отгрузила 4 гола, после перерыва добавила еще 5 и спокойно отпраздновала успех.

В другом матче этой группы Румыния и Исландия расписали нулевую ничью. Результат в пользу Северной Македонии, которая сохранила за собой второе место. Исландия уже потеряла шансы на ЧМ, а вот Румыния – третья (1 очко отставания). В последнем туре румыны сыграют с Лихтенштейном, в то время как македонцам придется обыгрывать исландцев.

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Португалия не смогла переиграть Ирландию. Островитяне грамотно сдержали команду Сантуша. Атакой "селесао" руководил, конечно, Роналду. Криш дважды выводил партнеров на удар, а еще 4 раза стрелял сам. В двух эпизодах он был очень близок к цели, однако мяч разминулся с воротами.

Португальцы доигрывали в меньшинстве после удаления Пепе. Финальный свисток зафиксировал нули на табло. Португалия набрала 17 очков и догнала Сербию на вершине группы А. У Роналду и Ко лучшая разница голов, поэтому они лидируют. Через три дня – решающий очный матч в Лиссабоне.

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Хорватия должна была обыгрывать Мальту, чтобы не пустить сегодня Россию на чемпионат мира. И "клетчатые" легко справились с задачей, настреляв футбольному карлику 7. Еще один мяч Хорватия забила сама себе – Брозович попал себе в лицо. Хорваты остались на втором месте группы Н с двумя очками отставания от России. В воскресенье – очный поединок лидеров за прямую путевку на ЧМ-2022.

Битва Словакии и Словении не имела никакого турнирного значения. Словенцы действовали от обороны, привезли пенальти и доигрывали пол часа в меньшинстве, но все равно отстояли ничью. Вербич провел на поле 60 минут и много работал без мяча.

Цитаишвили с Грузией сенсационно переиграл Швецию в отборе к ЧМ-2022, а Жерсон шикарным голом прибил Азербайджан