Збірна України

Головна команда країни не дотиснула Болгарію в матчі з трьома скасованими голами та фантастичним нефартом. Товариський матч завершився нічиєю, хоча "синьо-жовті" завдали 36 ударів! Показавши чудовий футбол, наші хлопці ледь не програли – врятував Степаненко.

Олександр Петраков підсумував нічию з Болгарією – жахлива реалізація, нова схема і дивне тримання Ярмоленка та Зінченка. Тренер суперника порівняв України з ураганом. Руслан Маліновський прокоментував своє повернення у збірну.

Шева та Хаві

Молоді тренери починають встановлювати свої правила у клубах. Незабаром до них приєднається Стівен Джеррард, який офіційно очолив Астон Віллу.

Шевченко відразу показав свої вимоги гравцям Дженоа – команда під подвійним навантаженням. Андрій хоче зробити Міранчука своїм першим трансфером – росіянин отримує жалюгідні хвилини в Аталанті. Шева назвав свою головну ціль у Дженоа на нинішній сезон.

Хаві повернув у Барселоні старе правило, яке скасували після відходу Луїса Енріке. Він заморозив всі трансфери Барси – на рахунку клубу мізерна сума, а тренер має свій план. Хаві вже вигнав легендарного співробітника. На черзі ще одна гучна відставка.

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