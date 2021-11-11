Технический секретарь "блаугранас" Рамон Планес уже в ближайшее время покинет свой пост.

Функционер хочет досрочно покинуть Барселону, хотя его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Планес стремится ускорить свой уход, чтобы получить больше времени для поиска нового места работы, утверждает Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что окончательное решение об отставке Планес принял после назначения Хави новым главным тренером. Функционер понимает, что легенда Барселоны сменит политику клуба, поэтому решил не мешать его работе, а свой цикл в Каталонии считает завершенным.

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Отмечается, что для президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты такое решение технического секретаря стало неожиданностью, ведь руководитель клуба всячески поддерживал Планеса. Его преемником может стать еще одна легенда Барсы – Карлес Пуйоль. Называют также имя Жорди Кройфа – еще одного не чужого человека для каталонского клуба.

Планес присоединился к Барселоне летом 2018 года, получив должность помощника технического директора. Ранее 54-летний испанский специалист работал спортивным директором в Эспаньоле, Эльче, Райо Вальекано и Хетафе. Ему принадлежит заслуга, в частности, в подписании Педри и Рональда Араухо – нынешних ведущих игроков команды.

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