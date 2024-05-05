Осимхен готовится покинуть Наполи летом. Футболист заключил джентльменское соглашение с клубом, подписывая предыдущий контракт. Поэтому неаполитанцы должны отпустить своего форварда, как только поступит хорошее предложение.

Довбик должен обойти трех конкурентов в шорт-листе кризисного гранда – подробности плана на 200 млн евро

На нигерийца претендуют ПСЖ и Челси, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. В Лондоне не хотят платить полную клаусулу в 120 миллионов евро, а готовят интересное предложение. Челси планирует включить в сделку Лукаку и молодого футболиста, заплатив за Осимхена 80-90 млн.

Такой обмен с доплатой удовлетворит всех. Осимхен пойдет на повышение. Челси получит усиление на кризисную позицию в центре атаки. Наполи не придется искать замену лучшему бомбардиру – среди вариантов называли Довбика.

Лукаку резко отказывается возвращаться в АПЛ, но хорошо показывает себя в Серии А за Интер и Рому. Новым спортдиром Наполи становится Джованни Манна, который пытался пригласить Ромелу в Ювентус.