Хави дал указание прекратить любые трансферные операции – по крайней мере, в ближайшее время. Это касается как трансферов "на выход", так и новых покупок. Наставник Барселоны сначала хочет ознакомиться с возможностями футболистов и проанализировать глубину состава, сообщает AS.

Хави вернул в Барселоне старое правило, отмененное после ухода Луиса Энрике

На международную паузу Барса потеряла около 20 игроков – часть отправилась в свои сборные, а еще несколько исполнителей залечивают травмы. Соответственно, Хави нужно время, чтобы собрать всю команду и оценить ее перспективы. На это уйдет несколько недель – даже те футболисты, которых "списал" Рональд Куман, могут получить шанс от нового тренера. Также возможность проявить себя в первой команде получат несколько представителей молодежки – 14 из них уже тренировались с основой после прихода Хави.

Только после этого будут сформированы трансферные планы на зимнее окно. Но очевидно, что для усиления состава Барселоне нужно либо продавать ненужных игроков, либо подписывать новичков только в аренду. Если клуб никого не продаст, то будет располагать лишь около 10 млн евро.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду