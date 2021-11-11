"Наша цель – в следующем сезоне играть в Серии А. Я знаю только один путь, как можно ее достичь, – работать. Обещаю, что сделаю все, на что способен", – цитирует Шевченко телеграмм-канал "Гранде Шева".

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После 12-ти туров Серии А "грифоны" расположились над зоной вылета – 17 строчка. Шевченко дебютирует в новой должности 21 ноября в поединке против Ромы.

Украинский специалист подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года.

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