Сборная Украины

Национальная сборная выиграла второй матч в Лиге наций, разгромив Армению. Малиновский и Караваев красиво забили, а точку поставил Миколенко. Александр Петраков излучал радость и оптимизм на пресс-конференции.

Андрей Пятов попрощался со сборной Украины, побив рекорд Шовковского, оставил трогательное послание и стал "Львом матча" на прощание.

Трансферы

Александр Зинченко внезапно оказался в списке целей Барселоны, а Манчестер Сити уже нашел замену украинцу. Илья Забарный может перейти из Динамо в Тоттенхэм – киевляне хотят побить трансферный рекорд. Игорь Харатин может покинуть Легию.

Реал официально объявил о трансфере 100-миллионного Чуамени. ПСЖ уже сообщил Почеттино об увольнении, но вопрос преемника остается открытым. Фонсека договорился о контракте с Лиллем.

Матчи

Англия расписала ничью с резервом Италии, оставшись на последней позиции в группе Лиги наций. Нидерланды сотворили камбэк против Польши, новая сенсация от Венгрии, Уэльс вырвал ничью в Бельгии. Ирландия сенсационно разгромила Шотландию – Обафеми запугивает Украину суперголом и асистом.