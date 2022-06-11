Уже экс-голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от поединка с Арменией в Лиге наций, который стал для него последним в составе "сине-желтых".

"Сегодня особенный день! И хотя я уже знаю, что не стоит спешить со словом "последний". Но сегодня это уже окончательно последний матч в составе сборной Украины. Сборная – это отдельная вселенная. И я благодарен судьбе за возможность быть причастным к нему. Благодарен каждому тренеру, с которым работал в сборной: и главным тренерам, и тренерам вратарей. Работа с каждым без исключения стала уроком, стала частью жизни.

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Благодарен футболистам, с которыми работали вместе. Вместе шли к мечте, вместе падали и поднимались, жили своей сборной. Благодарен болельщикам за поддержку на трибунах, перед телевизорами и в соцсетях. Вы невероятны! Вы – лучшие мотиваторы в мире. Вы хвалите и ругаете, заставляете вставать и идти дальше, находите правильные слова после побед и поражений. Благодарю вас, друзья!

Вспоминать весь свой путь не буду. Он был чрезвычайно насыщенным, разным и по событиям, и по эмоциям. Из самых ярких выделов:

1. Первый вызов в 2006 году, что для обычного парня из Ворсклы уже было победой. Спасибо за доверие Олегу Владимировичу Блохину. И Чемпионат мира в Германии, показавший, что такой праздник футбола и одна страсть на миллионы – футбол.

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2. Праздник футбола в Украине – Евро-2012, который мы провели ярко, тепло, достойно. Не забуду счастье у людей и дружескую атмосферу во всех украинских городах.

3. Сейчас! Самый сложный этап, но и самый невероятный. В это непростое время, когда война охватила всю страну, футбол живет. Сборная это показала. Мы сильны, мы едины, мы с украинским народом. Я такого единства не встречал ни в одной сборной, ни в одной стране мира. И не встречу больше нигде!

Сборная – место, где все живут одной мечтой. Все объединяются ради общей цели и поддерживают друг друга. Эти принципы неизменны здесь вне зависимости от составов команд и тренерских штабов. И за это я люблю свою сборную еще больше! Сборная Украины в моем сердце", – написал Пятов в своем Instagram.

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