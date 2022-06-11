Пятов завершил карьеру в сборной Украины, побив рекорд Шовковского
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попрощался с национальной командой.
Поединок с Арменией стал последним для Андрея Пятова в форме сборной Украины, о чем голкипер сообщил в преддверии игры.
Украина – Армения: видео голов
Победа со счетом 3:0 позволила ему стать рекордсменом национальной команды – в его активе 47 "сухих" матчей из общих 102-х. Таким образом, он превзошел достижение легендарного Александра Шовковского, в активе которого 46 поединков без пропущенных мячей, сообщает журналист Артур Валерко.
Напомним, Пятов дебютировал за "сине-желтых" 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана. В общей сложности Андрей провел за национальную команду 101 поединок, в 46 из них удержал ворота на замке.
Украина разгромила Армению в матче Лиги наций – шоу неожиданного героя и защитников Динамо, Пятов красиво попрощался