Поединок с Арменией стал последним для Андрея Пятова в форме сборной Украины, о чем голкипер сообщил в преддверии игры.

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Победа со счетом 3:0 позволила ему стать рекордсменом национальной команды – в его активе 47 "сухих" матчей из общих 102-х. Таким образом, он превзошел достижение легендарного Александра Шовковского, в активе которого 46 поединков без пропущенных мячей, сообщает журналист Артур Валерко.

Напомним, Пятов дебютировал за "сине-желтых" 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана. В общей сложности Андрей провел за национальную команду 101 поединок, в 46 из них удержал ворота на замке.

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