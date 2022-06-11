Забарный может перейти из Динамо в Тоттенхэм – киевляне хотят побить трансферный рекорд
Киевский клуб готов отпустить свою звезду лишь за адекватные деньги.
Динамо может рассмотреть предложение Тоттенхэма по трансферу защитника Ильи Забарного, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Твиттер.
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По информации источника, киевляне хотят выручить за своего игрока 30 млн евро. Ранее СМИ писали о заинтересованности "шпор" в услугах 19-летнего динамовца.
Напомним, в прошлом сезоне (который был недоигран из-за нападения России) Забарный провел за Динамо 23 матча, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
Ранее самым дорогим трансфером Динамо был Андрей Ярмоленко, за переход которого в дортмундскую Борусию киевляне заработали 25 млн евро. В топ-5 самых дорогих переходов "бело-синих" также входят: Андрей Шевченко (в Милан за 24 млн), Виталий Миколенко (в Эвертон за 23,5 млн), Александар Драгович (в Байер за 19 млн) и Сергей Ребров (в Тоттенхэм за 17,5 млн).
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