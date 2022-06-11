Киевский клуб готов отпустить свою звезду лишь за адекватные деньги.

Динамо может рассмотреть предложение Тоттенхэма по трансферу защитника Ильи Забарного, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Твиттер.

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По информации источника, киевляне хотят выручить за своего игрока 30 млн евро. Ранее СМИ писали о заинтересованности "шпор" в услугах 19-летнего динамовца.

Напомним, в прошлом сезоне (который был недоигран из-за нападения России) Забарный провел за Динамо 23 матча, в которых отметился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

Ранее самым дорогим трансфером Динамо был Андрей Ярмоленко, за переход которого в дортмундскую Борусию киевляне заработали 25 млн евро. В топ-5 самых дорогих переходов "бело-синих" также входят: Андрей Шевченко (в Милан за 24 млн), Виталий Миколенко (в Эвертон за 23,5 млн), Александар Драгович (в Байер за 19 млн) и Сергей Ребров (в Тоттенхэм за 17,5 млн).

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