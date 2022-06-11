Несмотря на солидное преимущество в счете достичь желаемого было не просто. После победы в Ирландии команда Петракова проводила первый номинально домашний поединок. Из-за армии рашистской мерзости, которая пытается уничтожить наше государство и убить максимальное количество украинцев, игру вынуждены были проводить на нейтральной территории в Польше. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Армения на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Наши сегодняшние соперники отыграли дважды. Дома армяне неожиданно одолели ирландцев, а на выезде без шансов уступили Шотландии, которая и возглавляла нашу группу благодаря лучшей разнице голов (2:0).

Украина – Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Встреча несколько затянулась из-за проблем с сеткой ворот Пятова, анонсировавшего последний поединок за национальную команду. Барсегян получил по ноге от Яремчука, который пытался сыграть в подкате и по инерции задел соперника. Тот же Тигран дважды в одном моменте грубо оттолкнул Шапаренко. Пришлось вмешиваться судье. Первая вылазка Армении к украинским воротам на 6 минуте. Экс-хавбек донецкого Металлурга Дашян остро открылся на фланге, который не успел закрыть сегодняшний левый защитник Зинченко, но прострелил в никуда.

Украина – Армения: видео голов и обзор матча

Чемпион Англии исправляется почти сразу же. Зинченко классно бросил на ход Мудрику в штрафную, а вот Яремчук откровенно запорол идеальный пас под расстрел, пробив прямо во вратаря. Караваев нашел в 13-метровой зоне Цыганкова, выстрел которого заблокирован, как и Сидорчука перед тем. Бабаян, играющий в чемпионате Дании, первым пристрелялся к нашим воротам – выше. Зинченко в атаках классно насыщает центральную зону, оставляя на левом фланге одного Мудрика. Однако при обороне Сашу уже во второй раз опасно отыгрывают простыми маневрами. Хорошо, что Сидорчук страхует, хотя снаряд после его отбора против активного Барсегяна, неожиданно полетел рядом с нашими воротами, чего не ожидал даже Пятов.

Малиновский разряжает фирменную пушку, пройдя двух соперников. Также над воротами. Очень мало пространства в обороне Армении, защищаемой двумя линиями по 5 и 3 игроков. Еще двое тоже глубоко оттягиваются, но в любой момент готовы взрываться в контратаках. Вот вам и замысел Капарроса. Только мы оттащили большие силы в атаку и проиграли подбор, прошла контра 4 на 4. Сопернику банально не хватило мастерства с последним пасом, однако выглядело это очень опасно. Мудрик вывел Цыганкова на удар со свободной позиции, хоть и метров с 25. Коварно полетел снаряд, Юрченко с огромными проблемами парировал.

Мудрик прямолинейно идет на троих соперников. После потери армяне легко разбивают наш прессинг, а Барсегян тянет мяч на несколько десятков метров. Вингер Слована заработал штрафной и сам же пробил. Очень далеко было как от ворот, так и от попадания. Очень нервно с последним пасом и у команды Петракова. Зинченко принял прекрасный заброс в штрафную, а дальше вместо паса на совсем свободного Мудрика отдал правее в борьбу.

Добротная трехходовка. Малиновский отнял на своей половине, Сидорчук бросил под проход Цыганкову. Виктор нашел пространство для Мудрика, тот в касание на Шапаренко. Вот только удар динамовца с линии штрафной не получился точным. Вроде бы владеем преимуществом в контроле мяча (76% на 24%), ударах (6:3), стопроцентных моментах (1:0) но по сути саму игру контролирует Армения. Кроме 1-2 моментов левым флангом, все остальное это о муках позиционной борьбы и неоправданно дальних дистанциях ударов. Были и легкие анонсы контрнаступления от соперника. Моментами горячо, моментами слишком легко пропускаем за спины.

Уже не в первый раз видим такие тревожные рывочки. Камо Оганесян пробежал метров 50 по левому флангу, но пробил/прострелил в Пятова. Малиновский после паса Зинченко не попал издалека. Все те же у нас замыслы. Дальние удары и навесы, редко находящие кого-то из наших. Бабаян влепил рукой в ​​лицо Забарного. У армянского нападающего уже есть желтая, судья простил. И тут же его заменил Адамян из Брюгге. Капаррос чувствует игру и там, где рвется. Неудавшийся перехват натурализованного колумбийца, Малиновский получил немного свободного места и мощно пробил. Юрченко еле отбил перед собой, Яремчук теперь и добить не может, проигрывая борьбу защитнику.

Цыганков бросил Караваеву на ход, прострел через всю штрафную. И, конечно же, Малиновский. Совсем один Руслан на подборе, забивает метров с 20 в своем стиле. Пристрелялся Руслан, с 5 попытки, но это оружие сработало! Мудрик снова с большим браком на чужой половине. А дальше пропускаем легкую контратаку. Сидорчук и Шапаренко пропускают в центре поля спокойный перевод на фланг, а после навеса Забарный в панике рыкошетит в сторону своих ворот – Пятов выгребает с линии. Вроде бы и 0 ударов в створ ворот у Армении, но голкипер Шахтера дважды выручает после странных действий нашей команды, которая легко пропускает довольно простые переходы соперника.

Традиционная парочка замен Петракова на 70-й минуте. Пихаленок и Довбик заменили Шапаренко и Яремчука. Караваев играет без замен 3 матча из 4 (плюс еще один выход на 20 минут) за 11 дней. И что он вытворяет! Пихаленок классно заметил рывок Саши. Тот попытался найти Мудрика, соперник отбился, но сам же динамовец блестяще с левой выкрутил в дальний уголок. Режиссеры столь увлеклись украинской волной на трибунах, что пропустили идеальную диагональ Забарного через пол поля. Миколенко, заменивший Зинченко, воспользовался хаосом защитника с вратарем и протолкнул мяч в сетку.

Во всех трех голах прямое участие приняли защитники киевского Динамо. Трудный матч против неуступчивого соперника, которого пришлось дожимать благодаря характеру и классу исполнителей. Пятов прощается почти без прямых сэйвов, но с парочкой крутых спасений. Украина набрала максимальные 6 очков и возглавила группу 1 второго дивизиона Лиги наций. Далее команду Петракова ждет еще одна встреча против Ирландии (14 июня).