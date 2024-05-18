Голкиперы Реала используют каждую свободную минутку, чтобы улучшить свои скиллы, которые могут помочь им попасть в основу на решающий матч Лиги чемпионов.

Тибо Куртуа и Андрей Лунин продолжают заочную борьбу за право сыграть на Уэмбли против дортмундской Боруссии 1 июня в финале ЛЧ. По сообщению Marca, вратари даже отказались от трех выходных, которые Карло Анчелотти предоставил команде после победы на Алавесом (5:0) в 36-м туре Ла Лиги.

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К ним присоединился и Кепа Аррисабалага, который рассчитывает выйти в одном из двух матчей чемпионата, которые остались. Голкиперы все эти дни работали под руководством тренера вратарей Луиса Льописа, а украинец продолжал тренироваться даже дома (демонстрируя это в своих соцсетях).

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Напомним, Лунин не играл в Ла Лиге в последних четырех матчах (трижды в основе выходил Куртуа и 1 раз Кепа). В свою очередь Андрей помог Реалу в ответном полуфинале Лиги чемпионов против Баварии (2: 1).

Теперь Анчелотти оказался перед непростым выбором: отблагодарить Лунина за грандиозный сезон и помощь в тот момент, когда это было так необходимо, или снова довериться лучшему голкиперу мира, который лишь недавно вернулся после травмы.

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