Лига наций

Дивизион А

Нидерланды – Польша – 2:2

Голы: Классен, 52, Дюмфрис, 56 – Кеш, 18, Зелински, 50

Нереализованный пенальти: Депай, 90+1

Уэльс – Бельгия – 1:1

Голы: Джонсон, 87 – Тилеманс, 51

Венгрия – Германия – 1:1

Голы: Надь, 6 – Хофманн, 9

Германия после двух ничьих в топ-матчах поехала в гости к Венгрии, которая неожиданно обыграла Англию. Сегодня команда Марко Росси снова сумела удивить фаворита. Венгрия забила быстрый гол. Немцы сразу отыгрались (Шлоттербек классно забросил с собственной половины на Хофманна), но не сумели по-настоящему перехватить инициативу. Венгрия умело сдерживала соперника и даже чаще била по воротам.

В итоге – ничья. В параллельном матче Италия и Англия также разделили очки, поэтому позиции в группе не изменились. Италия – первая, Венгрия сенсационно держит второе место, Германия – третья, а Англия на дне.

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Польша в прошлом туре позорно проиграла Бельгии и нуждалась в реабилитации против Нидерландов. Левандовски смотрел игру с трибун, но и без него "Кадра" нашла свои голы. Кэш открыл счет в середине первого тайма. После перерыва Франковски и Зелински вдвоем вылетели на чужие ворота, и хавбек Наполи закрепил преимущество поляков.

Нидерланды, впрочем, организовали мгновенный камбек. Сначала Классен замкнул подачу с фланга, а затем Дюмфрис результативно завершил вертикальную атаку. Второй гол "Оранье" отменили из-за офсайда, однако VAR все же засчитал взятие ворот. Нидерланды на последних минутах могли вырвать победу, но Депай умудрился не реализовать пенальти.

Бельгия неожиданно показала слабый футбол против Уэльса. Лишь 8 ударов, только один гол (отличился Тилеманс). Уэльс напротив достойно противостоял именитым соперникам. Мог забивать Бейл, мог забивать Робертс. Ампаду даже забил, но гол не засчитали. И все же под занавес встречи валлийцы вырвали заслуженную ничью – Рэмзи эффектно пяткой ассистировал Джонсону.

В этой группе также все матчи завершились ничьей, поэтому Нидерланды сохранили лидерство, Польша и Бельгия делят второе-третье места, а Уэльс – последний.

Англия расписала ничью с резервом Италии, оставшись на последней позиции в группе Лиги наций