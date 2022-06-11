Украина разгромила Армению в Польше в рамках Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм завершился без голов, а в начале второго Украина вышла вперед. Малиновский с пятой попытки результативно разрядил свою пушку – точный удар в угол с линии штрафной. Ассистировал Руслану с правого фланга Караваев. Вскоре сборная Украины удвоила преимущество усилиями того же Караваева.

Украина разгромила Армению в матче Лиги наций – шоу неожиданного героя и защитников Динамо, Пятов красиво попрощался

В конце встречи "сине-желтые" устроили разгром. Забарный шикарно забросил на Миколенко, а Виталий навязал борьбу Монрою и удачно подставился под вынос армянина. Мяч рикошетом от защитника Эвертона залетел в сетку. Благодаря победе сборная Украины возглавила свою группу Лиги наций.

Украина – Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций