Спортивный директор Легии Яцек Зелинский сообщил о готовности продать Игоря Харатина. В комментарии YouTube-канала Prawda Futbolu функционер признался, что украинец может покинуть команду уже летом.

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27-летний хавбек не поразил своей игрой и получил от руководства польской команды согласие на переход. Также Легия не прочь попрощаться с защитником Лиримом Кастрати. Однако если вышеупомянутые футболисты не найдут себе новое место работы, то продолжат выступления за варшавский клуб. К слову, "армейцы" по итогам сезона заняли в турнирной таблице чемпионата Польши 10-е место.

Напомним, Харатин перешел в Легию из Ференцвароша 1 сентября 2021 года за 900 тысяч евро. В 10 матчах Экстраклясы украинец отметился 1 голом. Его контракт с Легией действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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