Матч Динамо – Кривбасс состоится сегодня, 18 мая, на стадионе им. В. Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на телеканале 2+2, а также на ютуб-канале FootballHub и на официальном ютуб-канале Динамо. Поединок рассудит Ярослав Козык

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Динамо честно удержало интригу в УПЛ до чемпионского матча с Шахтером, где случилось честное поражение. Будем откровенными – даже победа в Классическом не позволила бы завоевать золото, но попытка была хорошей. Подопечные Александра Шовковского выдали 17-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ, одержав 15 побед, однако первое место было потеряно при Мирче Луческу.

А второе от киевлян уже никуда не денется. "Бело-синие" оторвались от третьей позиции на девять очков за два тура до конца сезона. Кривбасс, в свою очередь, не имеет переживаний насчет бронзы – она уже официально его. И это не очень хорошо в контексте сегодняшнего матча, ведь откуда футболистам брать мотивацию?

Криворожане бросили играть еще два тура назад, уступив СК Днепр-1 и Полесью. В Днепре команда нанесла четыре удара по воротам, хотя можно было победить и выиграть бронзу. На житомирян же коллектив выходил, зная о поражении СК и взятии медалей – Юрий Вернидуб признал, что настроить футболистов при таких условиях трудно. Да и сам тренер в последние 10 минут решил поэкспериментировать со схемой.

У лидеров Динамо есть еще более серьезная причина играть вполсилы. У Ярмоленко, Бражка, Шапаренко, Тымчика, Ваната и Бущана впереди Евро-2024 (а Попов с Буяльским попали в резерв) – никто из них не желает получить даже мелкое повреждение. А в конце сезона всегда возникает риск мышечных травм, например.

Конечно, футболисты серебряного и бронзового призера УПЛ годами тренировались и лечили травмы не для того, чтобы отбывать номер на поле, однако против подсознания пойти непросто. Матч не требует сверхусилий, а конец сезона/Евро-2024 уже на носу. Конечно, Сергей Ребров не будет просить друга выпустить резервистов за два тура до конца, но хотя бы ограничить время пребывания лидеров на поле коуч мог бы – да и сам Александр Шовковский понимает, насколько важно приберечь Шапаренко и Ко.

Значит ли это, что сегодняшний матч будет скучным? А вот и не факт. Отсутствие задач и нежелание идти в стыки может раскрыть игру. Пространства будет возникать много, единоборств поменьше, а футбола для собственного удовольствия – станет больше. Бывает и так. Как бы там ни было, сейчас важно, чтобы сезон завершился без травм.

Кадровая ситуация

Травмированные: Супряга (под вопросом) – Клищук, Микитишин, Принс, Вакулко, Илич (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Кривбасс

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Сантини, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Хомченовский – Кузык, Лунев, Задерака – Соса

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.50, а на триумф Кривбасса – 7.30. Ничья была оценена коэффициентом 4.40.

Специалисты не определились с возможной результативностью. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.94, аналогичный тотал меньше – 1.96. Гол Андрея Ярмоленко умножит вашу ставку на 2.30, а Максима Задераки – на 5.50.

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