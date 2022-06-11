Бывший наставник Шахтера прошлый сезон провел без работы. После завершения сотрудничества с Ромой Фонсека не спешил соглашаться на первое попавшееся предложение и теперь снова будет работать в топ-чемпионате.

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Лилль в ближайшее время объявит о назначении Паулу Фонсеки на должность главного тренера, сообщают сразу два авторитетных инсайдера – Фабрицио Романо и Николо Скира. Португалец подпишет контракт на два сезона. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, Лилль после чемпионского сезона потерял Кристофера Галтье, а под руководством Жослена Гурвеннека "доги" провалились, финишировав только десятыми.

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