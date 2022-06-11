Сборная Ирландии провалила старт Лиги наций, потерпев поражение от Армении и резервного состава Украины. От отчаяния футболисты "зелёной армии" даже матерились в прямом эфире Sky Sports, а болельщики требовали отставки Стива Кенни. На таком фоне мало кто верил, что в домашке против Шотландии айриши смогут сделать хоть что-то.

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Впрочем, команда сумела удивить, выдав достаточно равный первый тайм. Хозяева не уступали скотам в активности и динамике, однако серьёзно превосходили в обострении. "Тартановая армия" до перерыва смогла организовать только один момент – это Макгинн после перехвата от Кристи пробил с линии полукруга перед штрафной. Мяч прошёл рядом со штангой.

Ирландия же имела три хороших возможности отличиться. Уже на 7-й минуте Алан Браун хитро пробивал с правого фланга, однако силы этому выстрелу не хватило. Гордон выручил Шотландию. На 21-й же сработал стандарт: Макклин подал с углового, Даффи сбросил мяч вдоль линии вратарской, а Алан Браун, опередив голкипера, протолкнул сферу в ворота – 1:0!

Спустя ещё восемь минут ирландцы удвоили преимущество. Гол оказался неожиданным, но эффектным: Обафеми дошёл до зоны перед штрафной и исполнил эффектный заброс на левый край, Перрот же, выскочив из-за спины скоттов, замкнул головой в полном одиночестве – 2:0! Этот счёт продержался до перерыва.

Стив Кларк в раздевалке заменил Хендри, выпустив Гилмура. Шотландцы явно собирались наладить контроль мяча, чтобы снизить количество потерь с последующими контрвыпадами хозяев. Да и в организации атак Билли очень полезен. Впрочем, эта задумка сгорела синим пламенем на 51-й минуте, когда Ирландия забила третий гол – и как забила! Обафеми в зоне перед штрафной принял диагональ от Перрота, развернулся и неожиданно выстрелил метров с 24-х! Мяч по странной траектории пошёл под перекладину, а Гордон оказался к этому не готов. 3:0.

Стив Кларк отреагировал на эту катастрофу тройной заменой, бросив в бой Адамса, Стюарта и Джейкоба Брауна, однако уже на 64-й минуте "зелёная армия" была близка к четвёртому голу! Героем мог стать Хоган, который ударом головой с правого угла вратарской замкнул навес от Макклина – мяч пошёл в противоход Гордону прямо под дальнюю штангу, однако Хенли в последний момент вынес сферу с линии. VAR подтвердил, что гола не было.

По инерции ирландцы провели ещё несколько перспективных атак, однако постепенно подопечные Стивена Кенни успокоились. Шотландия же после третьего пропущенного расклеилась, не сумев ответить даже голом престижа. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром победу хозяев.

Таким образом Ирландия набрала три очка и поднялась на второе место в нашей группе Лиги наций. Столько же шотландцы и армяне. Лидирует в квартете Украина, в активе которой шесть зачётных баллов – и именно с Украиной сыграют айриши 14 июня.

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