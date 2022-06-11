Руководство клуба уже предупредило Маурисио Почеттино о прекращении сотрудничества, сообщает RMC Sport.

ПСЖ заинтересован в переходе лучшего защитника Интера

Вопрос следующего наставника ПСЖ остается открытым. Переговоры с Зиданом вроде бы продвигаются хорошо, но пока нет никаких подписанных документов. Ранее ПСЖ нашел нового спортивного директора, пригласив Луиса Кампоса на место Леонардо.

Напомним, контракт Почеттино был рассчитан еще на год, однако прошлый сезон признан неудачным. ПСЖ выиграл чемпионат Франции и Кубок Лиги, а в Лиге чемпионов вылетел от Реала уже на стадии 1/8 финала.

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