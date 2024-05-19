"Шмели" разорвали Дармштадт 4:0, а затем Вестфален устраивал проводы для ряда важных персон. Конечно, основное внимание было приковано к Марко Ройсу, но в этот вечер последний домашний матч проводили еще 2 игрока и особенный тренер для Дортмунда.

Сказочное прощание Ройса в видеообзоре матча Боруссия Д – Дармштадт – 4:0

Летом статус свободных агентов также получат Матеу Морей и Мариус Вольф. Первого подхватили из структуры Барселоны в 2019 году. Морей пережил ужасную травму и не смог закрепиться в Боруссии – всего 32 матча, 4 ассиста. Вольф пришел на год раньше из Айнтрахта за 5 млн евро. Универсальный игрок несколько раз отправлялся в аренды, но все же успел оставить определенный след в Дортмунде – 120 матчей, 5 голов и 6 ассистов.

Кроме этого, Боруссия прощается с Отто Аддо. 48-летний специалист выполнял функции тренера талантов, опекая таких звезд, как Холанд, Санчо и Беллингем. Аддо решил покинуть "шмелей", чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной Ганы.

Thank you Mateu. Thank you Marius. Thank you Otto. pic.twitter.com/3GDB7PycUb — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 18, 2024

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