Зинченко внезапно оказался в списке целей Барселоны – Ман Сити уже нашел замену украинцу
Александр Зинченко продолжает фигурировать в новостях о потенциальных трансферах топ-клубов.
Украинец неожиданно пополнил список возможных целей Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.
Зинченко готов покинуть Манчестер Сити при одном условии
Приоритетной целью каталонцев на место левого защитника является Маркос Алонсо, однако переговоры с Челси складываются непросто. Зинченко порекомендовал вингер Барселоны Ферран Торрес, хорошо знающий Александра по совместным выступлениям в Ман Сити. Если никакого прогресса с Алонсо не будет, то "кулес" переключатся на легионера чемпионов Англии.
Сам Сити вроде бы готов к потенциальной потере Зинченко. На радары "горожан" попал 22-летний Тайрик Митчелл, неплохо зарекомендовавший себя в Кристал Пелас.
Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну