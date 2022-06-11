Украинец неожиданно пополнил список возможных целей Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Зинченко готов покинуть Манчестер Сити при одном условии

Приоритетной целью каталонцев на место левого защитника является Маркос Алонсо, однако переговоры с Челси складываются непросто. Зинченко порекомендовал вингер Барселоны Ферран Торрес, хорошо знающий Александра по совместным выступлениям в Ман Сити. Если никакого прогресса с Алонсо не будет, то "кулес" переключатся на легионера чемпионов Англии.

Сам Сити вроде бы готов к потенциальной потере Зинченко. На радары "горожан" попал 22-летний Тайрик Митчелл, неплохо зарекомендовавший себя в Кристал Пелас.

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