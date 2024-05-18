Матч между Алавесом и Хетафе не имел турнирных задач. Баски давно избежали вылета, а мадридцы недавно потеряли последние надежды на еврокубки (хотя шансов и так были чисто теоретическими). Встреча в Витория-Гастейсе имела значение разве что в конексте борьбы за место в первой десятке – не более.

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Какая мотивация, такой и футбол. Подопечные Пепе Бордаласа в свой актив могут занести только один момент. На 83-й минуте Гринвуд выполнил проход из центра поля в штрафную, обыграв трех оппонентов и поставив корпус четвертому. Мяч прошел над перекладиной.

Алавес же открыл счет еще на 12-й минуте усилиями Карлоса Висенте. Тот принял банальный вынос от Дуарте с собственной половины, зашел на правый край штрафной и прошил Сорию. 1:0! Кроме того, на 27-й минуте Кике Гарсия принял вброс из аута и бахнул с близкого расстояния – перекладина спасла Хетафе.

Также Карлос Висенте мог оформить дубль прямым ударом с углового. Сория выручил и здесь.

Алавес в принципе выглядел активнее, создав больше интересных эпизодов у чужих ворот, хотя в целом матч был пресным. В конце концов, все и завершилось со счетом, установленным на 12-й минуте. Баски поднялись в топ-10, а Хетафе проиграл четвертый матч подряд – причем ни в одном мадридцы не забивали в ответ. Ужас.

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