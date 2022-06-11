Стало известно, кого из игроков сборной Украины выбрали лучшим в поединке Лиги наций против Армении.

Андрей Пятов получил награду "Лев матча" по итогам поединка Украина – Армения, сообщает сайт телеканалов Футбол.

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Отметим, что игра стала последней для голкипера в составе национальной сборной. В общей сложности, Пятов провел 102 поединка за "сине-желтых", в 47 из них удержал ворота на замке.

Напомним, сборная Украины разгромила Армению (3:0) и возглавила группу 1 в дивизионе B – у подопечных Петракова 6 очков после 2 сыгранных туров.

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