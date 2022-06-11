Сборная Англии снова не смогла одержать первую победу в Лиге наций, разделив очки с Италией в родных стенах (0:0). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Вывеска матча Англии против Италии всегда приковывала внимание болельщиков. Битва финалистов Евро-2020 – что может пойти не так ли? Впрочем, не так было почти всё. И турнир полутоварищеский, и чемпионов Европы в заявке "Скуадры" осталось всего 12, да и вообще Роберто Манчини делает ставку на молодёжь. На игру против "трёх львов" он выставил де-факто резерв. Британцы в Лиге наций тоже не собираются выставлять сильнейший лайн-ап, придержав лидеров на банке, однако их основа была значительно мощнее.

В конце концов, и встреча проходила не на Уэмбли, а на вулверхэмптонском Молинью. О финале Евро-2020 напоминало лишь несколько фамилий в составах команд и практически пустые трибуны – из-за беспорядков в Лондоне в тот день УЕФА наказало Англию матчем без болельщиков. Поддержать "трёх львов" смогли только три тысячи детей младше 14 лет.

Нет ничего удивительного, что в таких условиях обе сборные не горели желанием поднимать темп и идти в какие-то безумные размены. Первый тайм англичане и итальянцы провели на равных – Англия больше держала мяч в своём стерильном стиле с внезапными вбеганиями в штрафную, а Италия дольше комбинировала и выглядела более динамично. Тем не менее, матч нельзя было назвать скучным. Моментов в нём хватало, причем три голевых шанса футболисты запороли уже в стартовые 10 минут.

"Скуадра" должна была открывать счёт на 3-й вследствие проникающего паса Пеллегрини и выстрела Фраттези метров с десяти – Давиде целился в дальний нижний угол, но не попал! "Три льва" могли наказать гостей через три минуты благодаря обрезке Доннаруммы – голкипер отдал передачу точно в ноги Абрахаму, а Тамми, долго подстраиваясь, пробил мимо ближней штанги! На 10-й же минуте островитяне создали топ-эпизод без помощи соперника: Стерлинг прострелил с правого фланга в центр штрафной, а Маунт, отклеившись от защитников, замкнул ударом в касание. Перекладина спасла Италию!

После этого команды огрызнулись рядом опасных кросов. Один из них Англия могла конвертировать в гол, однако комбинация по типу момента Маунта завершилась выстрелом Грилиша в защитника. Правда, такой весёлый футбол команды чередовали с продолжительными спокойными отрезками.

В середине первого тайма фантастический случай открыть счет получил Тонали. Локателли из центра поля исполнил фантастическую диагональ на правый фланг, Ди Лоренцо тут же прострелил вдоль линии вратарской, а Пессина пяткой немного подрезал мяч – вышло точно в ноги Сандро. Хавбек Милана пробил с шести метров, но Ремсдейл чудом парировал его удар!

Ближе к перерыву Италия захватила преимущество во встрече, раскатывая довольно долгие позиционные атаки с большим количеством передач. Это вылилось в ещё два классных момента: на 41-й минуте Скамакка получил пас от Пессины и пробил с разворота с линии вратарской (над каркасом), а на 43-й Пессина принял прострел Ди Лоренцо и метров с 13-ти бахнул под переклпдину. Ремсдейл парировал! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма давила уже Англия. Подопечные Гарета Саутгейта повысили процент владения мячом, стали более агрессивно прессинговать (атаковали даже Доннарумму) и сильно прибавили в общей динамике. Команда уже не скучала на поле, что вылилось в два классных момента. Так, на 52-й минуте Джеймс отдал точную подачу с правого фланга на дальнюю штангу, а Стерлинг, развернувшись на углу вратарской, нанёс мощный удар – выше ворот! На 55-й он же открылся под проницаемый пас Грилиша и пробил в дальний угол метров с 10-ти, однако Доннарумма спас Италию!

Понимая, что рисунок игры изменился не в пользу "Скуадры", Роберто Манчини произвёл двойную замену. На 65-й минуте он снял Пеллегрини и Локателли, выпустив Эспозито и Ньонто. Одновременно с ним освежил состав и Гарет Саутгейт – и как освежил! Абрахама, Райса и Маунта заменили Кейн, Боуэн и Филлипс.

На несколько минут эти ходы позволили освежить игру. У хозяев было несколько перспективных врываний в штрафную в исполнении Кейна, Грилиша и Стерлинга, а гости имели полноценный момент – на 71-й минуте Ньонто с передачи Ди Лоренцо ворвался на правый край штрафной и пробил с острого угла. Мяч попал в наружную сторону сетки. Впрочем, довольно быстро игра выровнялась, а темп упал.

В последние 15 минут команды явно никуда не торопились, хотя тренеры пытались бросать в сражение свежих футболистов. У "трёх львов" на поле вышли Сака и Геи, а "Скуадра Адзурра" освежила состав выходом Распадори, Кристанте и Флоренци. К сожалению, ни одного момента болельщики так и не увидели, так что финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Сборная Англии после этого матча остаётся на последней позиции в группе, имея в активе всего два очка за три тура. Италия же, набрав 5 зачётных баллов, лидирует.