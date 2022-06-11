"Пятов завершил выступления за сборную Украины? Я благодарен ему за все, что он сделал для украинского футбола. Очень грустно, он захотел завершить карьеру в сборной Украины. Так и сказал мне: "Васильевич, уже есть хорошие ребята, мне нужно дать им дорогу". Завтра в 6 утра уже уезжает из сборной. Впечатления от игры? Ну, победили 3:0, ребята играли хорошо, было много моментов. Я поздравил ребят и все. Движемся дальше.

Почему я так эмоционально праздновал с ребятами забитый гол? Ну, я такой человек, в футболе надо радоваться. Это мгновение – это сложно понять для тех, кто не работал в футболе. Ради этих секунд ты живешь, понимаете? Это адреналин, мне трудно передать, ради этого мы и живем. Я радовался за ребят, за Сашу Караваева.

Украина – Армения – 3:0 – видео голов и обзор матча

Миколенко вышел на замену, потому что Зинченко немного устал и получил желтую карточку. Я боялся, чтобы не было удаления, сказал ему: "Саша, я тебе за желтую завинил". А Миколенко вышел, так сложилось, что забил. Я ему сказал: "Микола, выйдешь, сзади наведи порядок".

Зинченко играл на этой позиции, сами понимаете почему: Миколенко провел 3 игры, я Зинченко попросил. Соболь только начал тренироваться. Ярмоленко заболел, температура была высокая. Утром зашел ко мне, говорит: "Васильевич, я буду играть, разве что вы скажете". Я говорю: "Не нужно играть, у тебя трое детей, нужно чтобы ты сердце сохранил". Остался капитан Ярмоленко. Думаю, он к 14-му отойдет и будет играть. Так же Сирота, уже нет температуры.

Атмосфера на стадионе? Всегда тренеру, футболистам приятно играть, когда есть болельщики. Если их нет, то это плохо, а сегодня атмосфера была великолепна. Я так смотрел: "Мы играем будто в Украине". То, что я согласился играть в Лодзи – это было правильное решение, люди радовались. Я видел их лица, они благодарят. Все хотят домой, чтобы кончилась война. Мы для этого работаем, чтобы они радовались. Можем только поблагодарить украинцев, пришедших поддержать нас. В Украине все по телевидению смотрели матч, все горды нашей страны, нас все поддерживают. Это многое стоит для нас, для меня лично.

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Отсутствие жестов поддержки от сборной Армении? Нет, ко мне перед игрой подошел главный тренер с переводчиком, пожелал, чтобы поскорее завершилась война, всего самого лучшего. Ребята подошли после игры, Березовский (тренер вратарей сборной Армении – прим.), поздравил Пятова, попрощался.

Это наши проблемы. Война – это наша война, люди вокруг устают от Украины. У нас есть все сами себе делать, помогать, мы сами можем сделать все: завершить войну, отстраивать страну. Мир будет помогать, мы будем очень благодарны.

Есть ли подозрение на эпидемию у сборной? Нет-нет, никакой эпидемии нет, это была очень сложная ситуация в Уэльсе: дождь, ветер, очень холодно. Все не сразу заболели. Ярмоленко вчера тренировался, все было хорошо, а ночью позвонил, сказал что ему плохо, ему капельницу ставили. Саша Сирота, летели на самолете с Ирландией, температура была под 40. Просто какая-то простуда. Нет никакой инфекции, не придумывайте.

Пять матчей подряд? Ребята все понимают. Мы знали, что это будет, я хотел, чтобы было 27 человек было в сборной. Ребята молодцы, ничего себе не разрешают, все готовятся, сейчас будет восстановление. Все выполняют, нет никаких вопросов к ним. Прогнозирую, будет очень очень тяжелая игра с Ирландией.

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Игра Зинченко слева в обороне? Это Гвардиола его ставит, я Петраков. Разве что Гвардиола ставит. Я вам ответил? Это Гвардиола. То, что хорошее, нужно продолжать. Я вам сказал почему: потому что Миколенко сыграл три игры, я дал ему отдохнуть. Подошел к Зинченко, говорю: "Саша, надо... Поможешь команде?" И Саша помог. Это сборная, футболисты здесь должны уметь играть на 2-3 позициях. Следующую игру не скажу, где Зинченко будет играть. Может, будет играть центрального нападающего.

Как команда попрощается с Пятовым? Намекаете на банкет? Нет, его не будет. Пятов уезжает рано утром. Я ребят попросил, ничего не надо... Они все понимают. Он будет к нам приходить в сборную, она будет собираться в сентябре. Пятов сказал, что приедет в сборную. Андрей такой парень, что придет, еще поможет вратарям, что-нибудь расскажет, подскажет.

Это не мое решение, это решение Андрея Пятова закончить карьеру в сборной. Говорит, что ребята молодые, хорошие, я не должен перекрывать им дорогу, пора знать честь. Он очень порядочный человек. Желаем ему всего наилучшего, еще поиграет на хорошем уровне", – рассказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

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