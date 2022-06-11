Личное соглашение с французом рассчитано на 6 сезонов, сообщает официальный сайт чемпионов Испании.

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Стоимость трансфера не разглашается, но ряд авторитетных источников сообщали, что Монако получит за Чуамени 80 млн+20 млн евро бонусами. Это четвертый самый дорогой новичок в истории Реала после Азара, Бейла и Роналду. Ранее этим летом "сливочные" уже согласовали переход Антонио Рюдигера на правах свободного агента.

Добавим, что в прошлом сезоне Чуамени провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. Также в активе 22-летнего хавбека есть 9 матчей и один гол за сборную Франции.

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