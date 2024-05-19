Аталанта одержала важнейшую победу над Лечче в 37-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Победа гарантировала Аталанте выход в ЛЧ, но немотивированный Лечче вдруг решил отбиваться весь первый тайм. Зато Шарлю Де Кетеларе хватило 122 секунд, чтобы распечатать ворота Фальконе. Бельгиец вышел в перерыве и элегантно воспользовался своим моментом.

Аталанта досрочно вышла в Лигу чемпионов – победа над Лечче стала репетицией финала Лиги Европы

Вскоре Скамакка удвоил преимущество Аталанты, наказав Фальконе за неудачную игру на выходе. 2:0 – экс-клуб Руслана Малиновского вернется в ЛЧ. Впрочем, команда Гасперини может превратить хороший сезон в роскошный, если 22 мая победит Байер в финале Лиги Европы.