Украинские легионеры были далеко не на ведущих ролях в матче Реал – Жирона (4:0).

Андрей Лунин, Виктор Цыганков и Артем Довбик получили вердикты от издания Sport.es, которое оценило каждого игрока с мини-комментарием.

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Преимущество Реала было настолько большим, что украинский голкипер почти не имел работы. Лучшую оценку у мадридцев получил Винисиус (9), а Лунину выписали скромные 6: "Жироне даже не удалось проверить вратаря Мадрида, который провел очень спокойный матч из-за отсутствия опасности со стороны команды Мичела. Если бы Реал вышел без вратаря, никто бы и не заметил".

В составе Жироны оценки колеблются от 3 до 6.

Цыганков (4): "Практически не повлиял на игру. Его передвижения на фланге были абсолютно безвредны для Менди, который имел один из самых спокойных матчей в составе Реала".

Довбик (5): "Изолирован. Без правильной доставки мячей он не смог ни разу проверить экспериментальный центр защиты мадридцев Карвахаль-Чуамени. Ни прострелами, ни ударами Довбик не повлиял на ход матча".

Напомним, победа позволила Реалу оторваться на 5 очков, а Жироне уже следует оглядываться назад. Барселона в этом туре может приблизиться к соседям на расстояние 3 пунктов.

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