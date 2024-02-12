Бенфика расписала ничью с Виторией Гимараеш в рамках 21 тура чемпионата Португалии. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Португалия, 21 тур

Витория Гимараэш – Бенфика – 2:2

Голы: Тиагу Силва, 35 (п), Андре Силва, 61 – Рафа Силва, 40, Кабрал, 90

Удаление: Боревкович, 64 (Витория)

Оба лидера первенства в этом туре играли против команд из еврокубковой зоны. Спортинг поиздевался над Брагой 5:0, а вот у Бенфики возникли проблемы. Состояние поля помогло хозяевам, которые не очень старались играть в комбинационный футбол.

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Борьба за мяч в грязи завершилась пенальти в ворота Трубина. Тиагу Силва пробил насколько классно, что украинец просто не имел шансов спасти. Бенфика отыгралась до перерыва, но во втором тайме оборона снова провалилась. Андре с нескольких метров расстрелял Трубина. Через несколько минут Витория осталась в меньшинстве, чем "орлы" смогли воспользоваться лишь на последней минуте. Артур Кабрал забил в четвертом матче подряд.

Ничья позволила Бенфике сравняться по очкам со Спортингом, но он еще имеет матч в запасе.