Французский центральный полузащитник Самбу Сиссоко может продолжить карьеру в УПЛ. 24-летний хавбек в статусе свободного агента сейчас находится на просмотре в Ворскле, сообщает "ТаТоТаке".

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Напомним, Сиссоко – воспитанник французского клуба Тур. На родине защищал цвета Реймса и Кевии (в аренде). Последней его командой был бельгийский Серен, который выступает во втором по силе дивизионе (1 гол в 7-ми матчах). Выступал за молодежные сборные Франции – U-19, U-20 и U-21. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

Напомним, на зимнюю паузу Ворскла ушла на 7-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 23 очка. Свой первый поединок весной команда Сергея Долганского проведет против Зари.

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