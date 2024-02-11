Севилья выдала достаточно мощный первый тайм. Уже на 15-й минуте счёт должен был открывать Акунья, который выстрелил с дистанции под левую штангу – Облак парировал, но последующий угловой таки завершился взятием ворот. Всё тот же Акунья выполнил подачу на линию вратарской, Окампос подрезал ее на дальнюю, а Ромеро замкнул. 1:0!

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Мадридцы ответили навесом Лино точно на голову Морате, но Альваро пробил в каркас, да ещё и в офсайд залез. Севилья же продолжала давление. Так, на 23-й минуте Барриос подарил мяч Торресу в собственной штрафной, а тот перевёл на правую штангу – Ромеро замыкал головой с метра. Облак спас.

На 27-й же Ромеро принял мяч на правом краю штрафной, поставил корпус, развернулся и бахнул в крестовину. Были и другие атаки, но эти подходы нервионцев оказались наиболее опасными. Впрочем, Атлетико не забывал огрызаться – в частности, на 24-й минуте Лино прошёл трёх оппонентов и бахнул мимо ближней, а на 41-й минуте Мората вывалился один на один (Нюланн выручил Севилью).

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе андалусийцев. Во втором тайме они продолжили качели. Статистически Атлетико доминировал над хозяевами (10:3 по ударам), но по факту острые моменты возникали на обеих половинах поля. Так, уже через три минуты после перерыва Гризманн замыкал прострел от Лино, а Навас вынес сферу с линии ворот!

Эн-Несири ответил ударом с острого угла, Депай – выстрелом с левого края штрафной. Мимо дальних штанг. Окампос на 58-й минуте переиграл Облака при выходе один на один, но залез в офсайд (гол не засчитали), а Ромеро на 59-й плотно бил с полукруга (Облак справился). Кроме того, Айзек на 68-й претендовал на пенальти, однако рефери не увидел фола со стороны Молины (а его и не было).

После этого команды провели ещё несколько крутых атак. Атлетико нагнетал – впрочем, до взятия ворот дело так и не дошло. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Севильи. И это уже вторая подряд победа андалусийцев в чемпионате!

Подопечные Кике Санчес Флореса оторвались от зоны вылета на 6 очков, а команда Диего Симеоне не смогла обойти Барселону. Мадридцы остались четвёртыми – на расстоянии трех зачетных баллов от пятой строчки.

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