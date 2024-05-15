Тоттенхэм впервые с 2018 года проиграл дома Манчестер Сити (0:2) в рамках АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Тоттенхэм выходил на финиш сезона ключевой командой. Кроме собственных задач, “шпоры” должны были сыграть со всеми претендентами на титул. Сложный календарь вылился в четыре поражения подряд от грандов, в частности от Арсенала. Все свелось к поединку против Манчестер Сити – последний шанс повлиять на чемпионскую гонку.

Сити выдал 21-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, но "шпоры" – главный кошмар Гвардиолы. Четыре предыдущих выезда в рамках АПЛ на стадион Тоттенхэма завершились для Пепа поражениями с общим счетом 0:6. Лишь в январе голубой Манчестер привез оттуда победу в Кубке Англии.

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Смелый Тоттенхэм дал бой

Эйндж Постекоглу прославился своим желанием играть в открытый футбол при любых условиях. В меньшинстве? Без травмированных лидеров? При счете 0:4? Против непобедимого Сити? Неважно. Сегодня его команда также попыталась захватить инициативу. Тоттенхэм снова показал высокую линию обороны, смелый розыгрыш мяча и комбинации на чужой половине.

Тренер удивил схемой без форварда, в которой Сон и Джонсон вышли на флангах, а центр атаки поочередно нагружали Сарр, Маддисон и даже Порро. Манчестер Сити не мог разгадать замысел и пропускал хорошие атаки от гибкого соперника. Хозяева больше контролировали мяч, пытаясь обострять резкими проникающими передачами.

Манчестер Сити боялся и ждал подарков

В течение первого тайма у Манчестер Сити не получалось ничего. Тоттенхэм подпускал к своим воротам только через подключения Уокера по флангу. Лишь перед перерывом "горожане" создали качественный момент. Все завершилось двойным блоком: ван де Вен не позволил забить Холанду, а Дрегушин отразил удар Силвы.

Сити сам редко что-то создавал, однако пользовался подарками Тоттенхэма. Смелость "шпор" регулярно генерировала ошибки. После двойной обрезки Дрегушина/Хейберга супершанс возник у Фодена – удар в упор потащил Викарио. Голкипер хозяев также среагировал на дальний выстрел де Брюйне после очередного фейла.

Чемпионская связка – чемпионский гол

Манчестер Сити играл как будто на дрожащих ногах. Очень осторожно, без рисков и дисбаланса. В начале второго тайма гости немного прибавили в скорости и сразу получили шанс забить.

Сработала самая популярная связка – де Брюйне прострелил на пустые ворота Холанду. Перед тем Фоден перевел с фланга на фланг, а Силва покатил в свободную зону на Кевина.

That Haaland goal made Pep a bit too excited pic.twitter.com/qMALsocffy — Footy Humour (@FootyHumour) May 14, 2024

Далее пошли нервы и грубость. Сарр наступил на голень де Брюйне, после чего бельгиец кричал не своим голосом. Ромеро в борьбе заехал в Эдерсона – медики долго откачивали голкипера. Бразилец очень нервничал из-за замены, бросал перчатки и плакал. Не менее эмоционально отреагировал на замену Бентанкур. Тот вообще дубасил кресло на скамейке запасных.

Гвардиола сделал предпоследний шаг к титулу

Манчестер Сити отошел в глубокую оборону отстаивать победный счет и 40 минут не бил по воротам. Тоттенхэм большими силами полетел вперед... и имел достаточно шансов на камбэк.

Два удара Кулусевски с острого угла потянул уже Ортега. Вскоре он стал абсолютным героем Сити, не позволив Сону реализовать выход один на один (очень грубо ошибся Аканджи).

Арбитр компенсировал 10 минут, но интриги не получилось. Доку откликнулся на дальний пас и заработал пенальти в дуэли с Порро. Холанд безупречно исполнил 11-метровый, оформил дубль и закрыл матч. Тоттенхэм потерял все шансы выйти в Лигу чемпионов.

Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу за тур до финиша. В последнем матче "горожанам" нужна победа над Вест Хэмом, чтобы взять четвертое чемпионство подряд. Ничьей не хватит, если Арсенал параллельно обыграет Эвертон. "Канониры" отстают на два очка, но имеют лучшую разницу голов.