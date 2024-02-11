"Это был матч Зирки (Виктор из Кропивницкого, – прим.), которая играла в Первой лиге. В перерыве проводили конкурс, когда нужно было обводить фишки с мячом. Дедушка отвел меня, чтобы я принял в нем участие.

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Потом меня пригласили в детскую футбольную школу Лидер. Со временем, в 9-10 лет, перешел в Зирку, где играл за старший, 2005-й, год. Работал с тренером Вадимом Даренко, который когда-то тренировал Андрея Русола.

Играл за Зирку U-14 в ДЮФЛ. Попал в Днепр на просмотр – это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии Шахтера – сразу захотел там остаться. Звали в Динамо, но я сказал, что хочу в Шахтер. С детства болею за команду и мечтал туда попасть.

Мой папа – болельщик Шахтера. А дедушка болеет за Динамо, но когда я играю, то за "горняков", – сказал Цуканов в комментарии Tribuna.

Напомним, недавно 18-летний хавбек подписал с Шахтером контракт сроком на 5 лет. Марино Пушич взял игрока на сборы с первой командой (где тот уже успел забить 3 гола) и включил в заявку на Лигу Европы.

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