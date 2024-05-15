Ворскла в рамках финального матча за Кубок Украины 2023/24 сыграет с Шахтером. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Шахтер состоится сегодня, 15 мая, на стадионе Авангард в Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет канал ICTV2, который доступен онлайн в разделе "Развлекательные" на MEGOGO. Поединок рассудит Виталий Романов.

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Ворскла в третий раз выходит в финал Кубка Украины. Впервые полтавчане оказались здесь в 2009-м, неожиданно прибив Шахтер на Днепр-Арене – это был холодный душ для "горняков", которым только удалось выиграть Кубок УЕФА. На воротах "зелено-белых", кстати, стоял Сергей Долганский, который ныне является главным тренером команды. В 2020-м же "зелено-белые" вновь дошли до финала, уступив Динамо в Харькове аж в серии пенальти.

Словом, грандам исторически непросто с ворсклянами в битве за Кубок. Впрочем, в весенней части чемпионата они тоже имели огромные проблемы с этим коллективом. Динамо устроило разгром, но откровенно мучилось в первом тайме – индивидуальное мастерство спасло киевлян, но пришлось перейти на вертикализацию игры.

Шахтер же встречался с Ворсклой месяц назад, одержав минимальную победу, однако за первый час матча донеччане исполнили лишь 10 касаний в штрафной.

Надежно работала адаптация Сергея Долганского – его команда перешла на схему с тремя центрбеками, и в этой схеме игроки качественно держали дистанции и страховали друг друга. Андердогу не повезло с проявлением индивидуального класса гранда, а так у "горняков" и моментов-то особо не возникало.

Вероятно, сегодня Сергей Долганский тоже выставит тройку. А может будет и что-то интереснее – пресс-служба "зелено-белых" сообщила, что перед выездом в Ровно тренерский штаб провел особую тренировку, которая отличалась от других. Интересно взглянуть, что же придумает Ворскла на этот раз.

Не менее интересно взглянуть, справится ли команда с психологическим давлением. Пока что она не справилась даже с самим фактом выхода в финал – после победы над Полесьем в 1/2 полтавчане быстро "поплыли". Сначала еще были ничья с Кривбассом и достойная "репетиция" с Шахтером, но потом случились четыре поражения кряду. Мегасухой Колос забил Ворскле дважды, а Металлист 1925 и Минай отгрузили в ворота Исенко "трешку" – причем закарпатцы на выходных еще и закамбечили с 0:2.

Все это страшно бесило Сергея Долганского. Он прекрасно понимает, что с таким настроем в чемпионате подопечные легко способны "поплыть" и в Кубке. Тем более, что соперник пребывает в страшной форме.

Шахтер выиграл 12 матчей УПЛ подряд, в конце концов взяв золотые медали, а последнее поражение "горняков" в чемпионате датируется серединой ноября. Более того – с того времени команда допустила всего две осечки (нулевые ничьи с Полесьем и Александрией). А еще был разгром Черноморца в полуфинале Кубка и триумф над сильным Динамо в Классическом на выходных.

С киевлянами пришлось помучиться, долго работая без мяча в защитном блоке, однако вряд ли Ворскла может надеяться на ослабленный состав чемпионов или на их усталость. Марино Пушич редко прибегает к ротации, но грамотно ограничивает нагрузку заменами. Гораздо более серьезной проблемой Шахтера является взлом средних и низких блоков.

Несмотря на впечатляющий победный стрик весной, едва ли не половина матчей "горняков" прошла при невысоком количестве моментов в первые 45-60 минут. Пока у соперников хватало сил, они надежно защищались – а Заря в меньшинстве еще и голы забивала, играя без профильных центрбеков. Не менее тяжело было с Колосом и Кривбассом, не говоря уже о Динамо (там вообще выключили Судакова).

Вышеупомянутые команды еще и не боялись прессинговать, что приносило забитые мячи (и не один). Ворскла после ухода Виктора Скрипника перестала делать ставку на высокое давление, но эпизодический прессинг у полтавчан тоже есть. Этого может и хватить, учитывая кубковый характер сегодняшней встречи.

Вот только Шахтер переиграл всех, пользуясь бешеным преимуществом в индивидуальном классе и скамейке запасных. Марино Пушич легко может заменить Судакова и Сикана в середине второго тайма, выпустив вместо них группу исполнителей стоимостью в 30-40 миллионов евро. Против такого лома никто пока что не придумал приема.

Очевидно, что донеччане являются фаворитами противостояния. Тем не менее, стоит не забывать, что Шахтер в последний раз выигрывал Кубок аж в 2019 году – а с того времени команда даже до полуфинала не добиралась, причем однажды "горняки" вылетели от Агробизнеса. Кубковая магия может сработать против любого фаворита, и дончане об этом знают. Впрочем, они также знают, что "золотой дубль" в текущем сезоне позволит обойти Динамо по количеству украинских трофеев.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков (Ворскла)

Дисквалифицированные: Эгиналду (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Якубу – Кане, Сиссоко, Челядин, Мякушко – Степанюк

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Сикан

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом матча. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.31, а на триумф Ворсклы – 13.00. Ничья была оценена коэффициентом 6.10. На дополнительное время или серию пенальти не рассчитывают – "кэф" на завершение игры после них держится на уровне 1.06 и 1.05 соответственно.

Специалисты ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.56, аналогичный тотал меньше – 2.50. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.00, а Сергея Мякушко – на 4.50.

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