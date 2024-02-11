Неймар сидит на роскошной зарплате в Аль-Хиляле, но не забывает о родных корнях.

Самый дорогой футболист мира посетил матч родного Сантоса против Коринтианс. Прошлым летом Неймар перебрался из ПСЖ в Аль-Хиляль, получив космическую зарплату. Впрочем, 32-летний бразилец тяжело травмировался и выбыл примерно до июля-августа.

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Во время визита Неймара президента Сантоса Марсело Тейшейру начали расспрашивать о шансах вернуть суперзвезду домой. Нападающий с детства находился в структуре "рыб", а летом 2013-го его продали в Барселону.

"Разговор с Неймаром был коротким, но именно такие разговоры имеют лучший эффект. Нет-нет, еще рано подписывать с ним предварительный контракт. Ему еще надо восстановиться как можно лучше. Чтобы играть здесь, он должен хорошо восстановиться. Он продолжит получать новый опыт там, а потом приедет", – цитирует Тейшейру Goal.

Напомним, контракт Неймара с Аль-Хилялем рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на один.

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