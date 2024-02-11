Полузащитник Динамо Решат Рамадани продолжит сезон в составе Шкендии из Северной Македонии.

Динамо на официальном сайте сообщило о переходе Решата Рамадани в Шкендию на правах аренды.

Гол Ваната и перекладина Волошина в видеообзоре спарринга со Шкендией – 1:1

Отмечается, что македонец вернется в родной клуб на оставшуюся часть сезона 2023/24. Соглашение не предусматривает выкупа.

Напомним, Рамадани перешел в Динамо в марте 2023 года. В этом сезоне опорник сыграл за киевлян в 3 матчах, всего проведя на поле смехотворные 39 минут. Transfermarkt оценивает Решата в 300 тысяч евро.

Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – перекладина от Волошина и новый лидер киевлян