Реал все же имел некоторые неприятности по мотивам матча против Жироны (4:0).

Джуд Беллингем успел отметиться дублем, но в дебюте второго тайма был вынужден просить замену. Реал официально подтвердил растяжение связок левого голеностопа у звездного англичанина.

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Испанские СМИ добавляют, что Беллингем пропустит 2-3 недели. Это означает, что хавбек точно не поможет Реалу в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (13 февраля). Ответный матч в Мадриде запланирован на 6 марта, поэтому Джуд может восстановиться хотя бы к нему.

Реал переживает серьезные кадровые проблемы. Травмы выкосили основного вратаря Куртуа, почти весь центр защиты (Милитао, Алаба, Рюдигер), а теперь в лазарете еще и самый результативный игрок сезона.

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