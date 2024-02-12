КАН-2023, финал

Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2

Голы: Троост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81

Кот-д'Ивуар был в шаге от того, чтобы с позором завершить домашний КАН после группового этапа. Только благодаря подходящим результатам в матчах конкурентов "слоны" проползли в плей-офф с третьего места. Еще до этого везения Кот-д'Ивуар уволил главного тренера. На пути к финалу удача не раз заступалась за хозяев турнира – команда спасалась на последних минутах и с Сенегалом, и с Мали.

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Нигерия производила совсем другое впечатление на турнире. У "суперорлов" есть много футболистов из европейских топ-чемпионатов во главе с Осимхеном, однако на первый план выходил высокий уровень организованности. Жозе Песейру поставил Нигерии надежную оборону, которая до сегодня пропустила лишь один гол без учета пенальти. Команда была сильнее каждого соперника, и только против ЮАР возникли проблемы.

С такими ожиданиями легко было поймать удивление от финала. Кот-д'Ивуар захватил инициативу и разносил Нигерию по игре. Лучшим на поле выглядел Адингра. Вингер Брайтона смело шел в дриблинг и создавал моменты. Он вывел на удар Алле и пробил сам с хорошей позиции. Похоже, что хозяева получили сильный заряд уверенности от трибун.

Nigeria 1-2 Ivory Coast



From the brink of group-stage elimination to AFCON glory, Ivory Coast have done it!



They become the first hosts to win the competition since Egypt in 2006. #AFCONFinal pic.twitter.com/RqKl2tsocf — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 11, 2024

Нигерийцы сидели в обороне (к тому же – не очень надежно) и за весь первый тайм считанные разы перешли центр поля. 9:1 по ударам до перерыва. Осимхен безуспешно пытался зацепиться за мяч. Но первый же удар "суперорлы" превратили в гол. Троост-Эконг выиграл воздух после подачи углового и открыл счет. Камеры выхватили грустного Дрогба.

Во втором тайме история продолжилась. Нигерия защищалась, садясь эпизодами всем составом в собственную штрафную площадку. Тем временем Адингра вел игру ивуарийцев и создавал супершансы для партнеров. Саймон наконец-то достиг своего с помощью стандарта – Кессье замкнул его подачу с углового. Нигерия потеряла экс-игрока Барселоны на дальней штанге.

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Simon Adingra v Nigeria:



59 touches

️ 2 assists

6 key passes

5/9 successful dribbles

9/17 ground duels won

8.6 Sofascore Rating



Côte d'Ivoire's 22-year-old winger is our #AFCONFinal Player of the Match! #AFCON2023 #NGRCIV pic.twitter.com/ONVTkqNvu6 — Sofascore (@SofascoreINT) February 11, 2024

Давление от "слонов" усиливалось, а Осимхен только нервничал. В конце концов ивуарийцы забили победный гол. Создал его все тот же Адингра. Подопечный Де Дзерби накрутил оппонента на фланге и прострелил во вратарскую, а Алле в касание переправил мяч в сетку. Фантастический матч от вингера Брайтона: два ассиста, шесть созданных моментов, высокая успешность дриблинга и точность кроссов.

Удивительный успех Кот-д'Ивуара. Групповой этап завершился с 0:4 от Экваториальной Гвинеи и увольнением тренера. Далее были спасения "слонов" против Сенегала и Мали. Чем ближе к финалу, тем увереннее играла команда. В итоге – абсолютно заслуженная победа в матче за титул. Кот-д'Ивуар стал первым с 2006 года хозяином КАН, который выиграл турнир.

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