Кот-д'Ивуар дожал Нигерию и выиграл домашний КАН – фантастический протеже Де Дзерби превратил Алле и Кессье в героев
Нигерия проиграла Кот-д'Ивуару (1:2) в финале Кубка африканских наций. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
КАН-2023, финал
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2
Голы: Троост-Эконг, 38 – Кессье, 62, Алле, 81
Кот-д'Ивуар был в шаге от того, чтобы с позором завершить домашний КАН после группового этапа. Только благодаря подходящим результатам в матчах конкурентов "слоны" проползли в плей-офф с третьего места. Еще до этого везения Кот-д'Ивуар уволил главного тренера. На пути к финалу удача не раз заступалась за хозяев турнира – команда спасалась на последних минутах и с Сенегалом, и с Мали.
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Нигерия производила совсем другое впечатление на турнире. У "суперорлов" есть много футболистов из европейских топ-чемпионатов во главе с Осимхеном, однако на первый план выходил высокий уровень организованности. Жозе Песейру поставил Нигерии надежную оборону, которая до сегодня пропустила лишь один гол без учета пенальти. Команда была сильнее каждого соперника, и только против ЮАР возникли проблемы.
С такими ожиданиями легко было поймать удивление от финала. Кот-д'Ивуар захватил инициативу и разносил Нигерию по игре. Лучшим на поле выглядел Адингра. Вингер Брайтона смело шел в дриблинг и создавал моменты. Он вывел на удар Алле и пробил сам с хорошей позиции. Похоже, что хозяева получили сильный заряд уверенности от трибун.
Нигерийцы сидели в обороне (к тому же – не очень надежно) и за весь первый тайм считанные разы перешли центр поля. 9:1 по ударам до перерыва. Осимхен безуспешно пытался зацепиться за мяч. Но первый же удар "суперорлы" превратили в гол. Троост-Эконг выиграл воздух после подачи углового и открыл счет. Камеры выхватили грустного Дрогба.
Во втором тайме история продолжилась. Нигерия защищалась, садясь эпизодами всем составом в собственную штрафную площадку. Тем временем Адингра вел игру ивуарийцев и создавал супершансы для партнеров. Саймон наконец-то достиг своего с помощью стандарта – Кессье замкнул его подачу с углового. Нигерия потеряла экс-игрока Барселоны на дальней штанге.
Давление от "слонов" усиливалось, а Осимхен только нервничал. В конце концов ивуарийцы забили победный гол. Создал его все тот же Адингра. Подопечный Де Дзерби накрутил оппонента на фланге и прострелил во вратарскую, а Алле в касание переправил мяч в сетку. Фантастический матч от вингера Брайтона: два ассиста, шесть созданных моментов, высокая успешность дриблинга и точность кроссов.
Удивительный успех Кот-д'Ивуара. Групповой этап завершился с 0:4 от Экваториальной Гвинеи и увольнением тренера. Далее были спасения "слонов" против Сенегала и Мали. Чем ближе к финалу, тем увереннее играла команда. В итоге – абсолютно заслуженная победа в матче за титул. Кот-д'Ивуар стал первым с 2006 года хозяином КАН, который выиграл турнир.
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