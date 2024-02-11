После Нового года Аталанта набрала феноменальный темп – шесть побед и одна ничья. Благодаря этому подопечные Джан Пьеро Гасперини закрепились на четвертом месте, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Сегодня у Руслана Малиновского была чрезвычайно сильная мотивация сделать подножку своей бывшей команде – доказать, что его рано списали.

Малиновский забил роскошный гол бывшей команде – видео мощного выстрела украинца

Однако сейчас в Бергамо новый кумир. Шарле де Кетеларе проводит феноменальный сезон. Сейчас это именно тот игрок, которого хотел видеть в своем составе Милан. Вот только "россонери" не раскрыли его потенциал, но смогла Аталанта. Она взяла игрока в платную аренду с правом выкупа за 22 млн евро. Несколько дней назад пресса писала, что клуб активирует его. Сегодня де Кетеларе добавил уверенности тем, кто должен принять это решение. Шарль забил единственный гол в первом тайме – эффектно обработал мяч, и мощно зарядил по воротам. Красота. Так у бельгийца стало 10 голов и 7 ассистов в нынешнем сезоне.

Руслан Малиновский очень старался себя проявить. До перерыва получалось не слишком убедительно. Несколько попыток пробить издали комментатор Владимир Кобельков описал фразой: "Бил где-то в сторону Житомира". Как вы понимаете, ворота были совсем не в родном городе 30-летнего полузащитника. Но главное – не терять веру. На старте второго тайма Малиновский достиг своего – великолепный удар с линии штрафной площади.

Равным счет был лишь четыре минуты. Аталанта заработала штрафной, с которого забил Копмейнерс. Еще один красивый гол в нашем матче. На экваторе второго тайма Дженоа пропустила в третий раз, хотя голкипер совершил два великолепных сейва подряд. Казалось, чистый гол. Однако арбитры минут пять смотрели повторы и таки нашли кадр, на котором видно минимальный офсайд у Пашалича.

Минимальное отставание в счете оставило интригу живой, к тому же рефери компенсировал аж 10 минут. То есть времени на камбэк хватало. Его пытался "тянуть" российский игрок Аталанты, но судьи наказали его желтой карточкой. Дженоа таки смогла организовать финальный штурм, пойдя вперед едва ли не всей командой. Не забили да еще и пропустили в контратаке, где у Аталанты было четверо игроков против одного защитника. Еще через несколько минут привез Малиновский. Пашалич обокрал украинца и разогнал еще одну контру. Эль-Билаль Туре закрепил свой дебют голом. 1:4 Бергамцы единолично расположились на четвертом месте. "Грифоны" находятся на 12-й строчке.