В гости на Бернабеу пожаловал немотивированный середняк, но Карло Анчелотти встретил его очень боевым составом. К сожалению, Андрей Лунин в который раз уступил место Тибо Куртуа – третий подряд выход бельгийца в основе на чемпионат. До финала ЛЧ еще два тура...

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Уже на 2-й минуте Куртуа пришлось спасать Реал. Саму Омородион растолкал защитников и дважды бил с острого угла – Тибо накрыл. Зато Мадрид прощать не собирался. На 10-й Кроос роскошным забросом нашел Беллингема на дальней штанге, а Джуд не менее гениально (или случайно?) в одно касание забросил за шиворот киперу. Англичанин с 19 голами вновь вплотную приблизился к Довбику в гонке бомбардиров.

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Реал без сверхусилий довел преимущество до разгромного перед отдыхом. Беллингем добавил в свой актив ассист и передасист. Завершали результативные атаки Винисиус и Вальверде – 3:0. Куртуа еще раз серьезно вступил в игру, когда парировал дальнюю попытку Хаджи.

Вторая половина превратилась в формальность. Реал не собирался напрягаться, а все потуги Алавеса нивелировал Куртуа. Бельгиец отразил очередные удары Оморидиона и Хаджи. Карло Анчелотти не имеет никаких причин сомневаться в форме Тибо после двух тяжелых травм.

Реал в эконом-режиме закатил еще два гола. Неудержимый Беллингем добавил ассист на Вини, в активе которого дубль. 19-летний Гюлер забил во втором матче подряд.

Куртуа завершил игру еще одним хорошим спасением. 10 сейвов, третий подряд "сухой" матч после возвращения, оценка 9,5 от Sofa Score – Лунину будет тяжело подвинуть такого конкурента. Реал с удовольствием продолжает подготовку к финалу ЛЧ. К слову, 5:0 – самая крупная победа "сливочных" в сезоне.

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