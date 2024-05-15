Реал легко одержал самую крупную победу в сезоне – Лунин считает 10 сейвов Куртуа, Довбик оглядывается на Джуда
Реал принимал Алавес в рамках 36-го тура Ла Лиги 2023/24. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
В гости на Бернабеу пожаловал немотивированный середняк, но Карло Анчелотти встретил его очень боевым составом. К сожалению, Андрей Лунин в который раз уступил место Тибо Куртуа – третий подряд выход бельгийца в основе на чемпионат. До финала ЛЧ еще два тура...
Лунин проиграл Куртуа с теннисным счетом – в Испании определили вратаря Реала на финал Лиги чемпионов
Уже на 2-й минуте Куртуа пришлось спасать Реал. Саму Омородион растолкал защитников и дважды бил с острого угла – Тибо накрыл. Зато Мадрид прощать не собирался. На 10-й Кроос роскошным забросом нашел Беллингема на дальней штанге, а Джуд не менее гениально (или случайно?) в одно касание забросил за шиворот киперу. Англичанин с 19 голами вновь вплотную приблизился к Довбику в гонке бомбардиров.
Реал без сверхусилий довел преимущество до разгромного перед отдыхом. Беллингем добавил в свой актив ассист и передасист. Завершали результативные атаки Винисиус и Вальверде – 3:0. Куртуа еще раз серьезно вступил в игру, когда парировал дальнюю попытку Хаджи.
Вторая половина превратилась в формальность. Реал не собирался напрягаться, а все потуги Алавеса нивелировал Куртуа. Бельгиец отразил очередные удары Оморидиона и Хаджи. Карло Анчелотти не имеет никаких причин сомневаться в форме Тибо после двух тяжелых травм.
Реал в эконом-режиме закатил еще два гола. Неудержимый Беллингем добавил ассист на Вини, в активе которого дубль. 19-летний Гюлер забил во втором матче подряд.
Куртуа завершил игру еще одним хорошим спасением. 10 сейвов, третий подряд "сухой" матч после возвращения, оценка 9,5 от Sofa Score – Лунину будет тяжело подвинуть такого конкурента. Реал с удовольствием продолжает подготовку к финалу ЛЧ. К слову, 5:0 – самая крупная победа "сливочных" в сезоне.
"Люди скажут, что это хрень": Испания ожидает скандального решения Анчелотти по Лунину – у фанатов истерика