Поражения Жироны и Атлетико открыли Барселоне путь к серьезному улучшению турнирного положения. От четвертой позиции каталонцы могли оторваться на пять очков – а дистанция до второй могла сократиться до трех. Впрочем, для этого необходимо было победить Гранаду.

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Андалусийцы держатся на предпоследней позиции, однако предыдущая встреча с Барсой едва не завершилась их триумфом. Тогда команды расписали боевую ничью 2:2, причем "блаугранас" пришлось камбечить с 0:2. К счастью, Хави снова мог рассчитывать на тер Штегена и Иньиго Мартинеса – оба вышли в основе.

Первый матч после повреждения стал для Марка-Андре очень неубедительным. Несмотря на привычную стилистику и неплохую статистику игры ногами, немец действовал неуверенно – часто отдавал пас футболистам под давлением, а одна из его обрезок едва не завершилась голом в пустые ворота. Впрочем, целом матч начинался для Барселоны нормально.

Уже на 13-й минуте Левандовски готов был замыкать прострел Ямала на линию вратарской, однако поляк разминулся с мячом буквально на мгновение. Еще через минуту счет был открыт: Канселу ворвался на левый край штрафной, расшатал Санчеса и забросил мяч на дальнюю штангу – Ямал же переправил сферу в сетку. 0:1!

Таким образом, Ямав вошел в топ-3 футболистов в возрасте до 18 лет по количеству результативных действий во всех турнирах (4 гола, 3 ассиста). Конечно же, во внимание берутся только представители топ-5 чемпионатов.

Впрочем, игра довольно быстро начала выравниваться. Барселона не оказывала серьезного давления, а Гранада наращивала активность. На 24-й минуте такой футбол должен был завершаться красной карточкой – Педри в подкате выбил мяч, но при этом срезал Пеллистри прямой ногой. По мнению обозревателей из Archivo VAR, арбитр должен был удалять каталонца. Факт игры в мяч не принимается во внимание из-за опасности подката.

На 35-й же Кубарси шипами въехал в колено Узуни. В обоих случаях обошлось даже без желтой карточки. А Барселона на 41-й минуте еще и второй гол могла забить – это Левандовски замыкал подачу Гюндогана на дальнюю штангу. Ворота были почти пустыми, однако Роберт метров с восьми попал в защитника на линии.

Наказание за расточительство прилетело мгновенно. Пеллистри получил передачу на левый фланг, убежал от Канселу и выполнил прострел в штрафную. Рикард Санчес оказался на замыкании – он пробивал без опеки, в касание, с близкого расстояния. Точно в ближнюю девятку, где стоял тер Штеген. Голкипер не спас. 1:1!

Таким образом, Барселона пропустила 9-й гол из 12-ти последних выстрелов в створ собственных ворот. Отдыхать футболисты отправились при ничейном счете. Второй же тайм начался с качелей, в которых забивать могли обе команды.

"Блаугранас" свой шанс упустили на 51-й минуте. Конечно же, момент запорол Левандовски, пробив с левого угла вратарской мимо ближней стойки. Гранада ответила выходом Пеллистри один на один на 57-й минуте – Факундо стрелял с острого угла, однако тер Штеген парировал.

А еще через три минуты андалусийцы шокировала вторым голом... Кубарси выбил навес Пеллистри, однако мяч полетел на дальнюю штангу. Точно на ногу Узуни. Тот с лету выполнил прострел вдоль вратарской площадки, а Пеллистри без всякого сопротивления замкнул – 1:2!

22-летний Факундо стал самым молодым футболистом, которому удалось организовать гол + пас в выездном матче против Барсы со времен Самуэля Это'о (он делал это в 2000-м). Впрочем, счастье гостей длилось недолго. Уже на 63-й минуте Гюндоган принял заброс по левому флангу и сбросил его Левандовски – Роберт же переиграл защитника и бахнул с линии штрафной под левую стойку. 2:2!

Казалось, что сейчас подопечные Хави наберутся злости и прижмут соперника. Получилось наоборот: еще через три минуты Гранада заставила фанов Барселоны затихнуть – это Микель замкнул подачу с Муасса с левого фланга. Мяч полетел точно под левую штангу, а тер Штеген не дотянулся. 2:3!

Таким образом, каталонцы пропустили 11-й гол из последних 15-ти попаданий в створ собственных ворот.

Хави начал проводить замены. В середине второго тайма на поле появились Фермин Лопес и Рафинья. Этот ход сработал на 79-й минуте, когда отличился Фермин – хавбек сыграл на добивании после замыкания Мартинеса. Впрочем, гол не засчитали из-за офсайда у Иньиго.

Но "насриды" держались недолго. Через несколько секунд Ямал обокрал Кальехона перед штрафной, после чего решился на удар метров с 22-х. Ламин решил целиться под ближнюю стойку – и попал! 3:3.

Сразу после этого произошел размен моментами. Гранада могла забивать сразу после розыгрыша с центра поля, однако выстрел Узуни из пределов штрафной под перекладину потянул тер Штеген. Дальнейший угловой замыкал Микель – мимо дальнего угла. Барса ответила подачей на Гюндогана, однако тот с близкого расстояния пробил над каркасом. На 90-й же Ямал попытался подать на дальнюю, едва не закрутил мяч за шиворот голкиперу!

В компенсированное время свежий Гиу мог принести Барсе победу, пробив головой метров с шести, но и тут сфера прошла высоковато. Гранада уже забыла о контригре, всеми силами отбиваясь в последние восемь минут – и, в конце концов, это принесло успех. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Барселона не смогла победить Гранаду в пятом матче подряд, однако ничья не очень повлияла на расклад в турнирной таблице. Барселона держится на расстоянии трех очков от Атлетико, а от Жироны отстает на пять. Гранада остается в зоне вылета.

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