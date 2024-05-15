Шахтер одолел Ворсклу в финале Кубка Украины, а полтавчане смогли на эффектный гол престижа. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Шахтер повел в счете на 40-й минуте – Сикан головой замкнул навес Азарова с фланга. На старте второго тайма “горняки” удвоили преимущество – Конопля головой замкнул скидку Матвиенко. Исенко сумел отбить мяч, но сделал это за линией ворот.

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Ворскла вернула интригу в игру на 85-й минуте – Ковталюк пяткой переправил мяч после передачи Крупского с фланга. Однако Шахтер удержал победу и добыл второй трофей за сезон.