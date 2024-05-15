Европейский футбольный союз установил дедлайн для подачи документов всех клубов с общими владельцами – 3 июня, сообщает AS.

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Участники еврокубков обязаны предоставить доказательства о соблюдении "правила о таймшеринге". Особое внимание к Манчестер Сити и Жироне, которые уже гарантировали себе Лигу чемпионов. 47% каталонского клуба принадлежат City Football Group, а УЕФА разрешает максимум 30%. Кроме того, в совете директоров Жироны есть немало лиц, которые "пересекаются" с Ман Сити. Также нельзя проводить между собой какие-либо трансферы до лета 2025 года.

До 3 июня Жирона должна устранить все эти проблемы и доказать свою независимость от Ман Сити. В противном случае команда Довбика и Цыганкова потеряет историческую путевку в Лигу чемпионов. УЕФА предлагает альтернативу. Если клубы не успеют, то все акции Жироны могут передать в доверительное управление под контролем УЕФА – при этом City Football Group сможет самостоятельно выбрать руководителя.

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