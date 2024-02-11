Голкипер "сливочных" Андрей Лунин поделился эмоциями от матча 24-го тура Ла Лиги между Реалом и Жироной (4:0).

"Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в таком же духе.

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Жирона провела впечатляющий сезон, против них всегда трудно. В этой дуэли игра сложилась в нашу пользу, но каталонцы очень хорошо играли до этого момента сезона.

Последние минуты прошлого матча против Атлетико, где Реал упустил победу, повлияли на нашу сегодняшнюю игру. Команда проанализировала все, мы были сильнее.

Я чувствую себя хорошо, работаю, делаю шаги вперед и наслаждаюсь Мадридом, стадионом, всем", – цитирует Лунина DefensaCentral.

Напомним, все трое украинцев вышли в старте, но до конца матча доиграл лишь голкипер Реала – Довбик и Цыганков были заменены на 70-й минуте. После 24-х туров команда Лунина опережает Жирону уже на 5 очков.

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