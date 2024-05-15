Как стало известно Футбол 24, летом Динамо попрощается с Бенито.

Динамо получило еще один вариант для проведения матчей Лиги чемпионов – в случае успеха киевляне пойдут путем Шахтера

После матча 20-го тура УПЛ против Вереса (1:1), где 25-летний вингер привез роковой пенальти в добавленное время, он полностью потерял доверие главного тренера команды Александра Шовковского. В последних 11-ти поединках игрок лишь трижды выходил на замены, проведя на поле совокупно 23 минуты.

Динамо рассматривает любой вариант по Олабирану – от продажи до аренды.

Напомним, Бенито находится в структуре Динамо с января 2020 года (пришел свободным агентом из российского Тамбова). За это время он успел поиграть в аренде за донецкий Олимпик и хорватскую Горицу. В текущем сезоне провел за киевлян 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Контракт футболиста с Динамо действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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