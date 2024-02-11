Символизма этой встрече добавляло, что в Геную приехала бывшая команда Малиновского. Украинец вышел в стартовом составе и в первом тайме тщетно пытался отличиться результативным ударом.

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Зато на старте второй половины все получилось. Руслан обыгрался с Баделем на подступах к штрафной и своем фирменном стиле отправил мяч в сетку. Роскошный гол. Добавим, что в нынешнем сезоне это уже третий гол Малиновского в рамках Серии А, также в его активе один ассист.

Malinovskyi, çok sert ve düzgün vurdu, harika bir gole imza attı! pic.twitter.com/Waej0a67jG — S Sport (@ssporttr) February 11, 2024