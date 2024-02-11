Малиновский забил роскошный гол бывшей команде – видео мощного выстрела украинца
20:45 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский результативно провел матч 24-го тура Серии А против Аталанты.
Тён Копмейнерс 55’
Давиде Дзаппакоста 90+10’
Эль-Билаль Туре 90+14’
55’ Тён Копмейнерс
90+10’ Давиде Дзаппакоста
90+14’ Эль-Билаль Туре
Символизма этой встрече добавляло, что в Геную приехала бывшая команда Малиновского. Украинец вышел в стартовом составе и в первом тайме тщетно пытался отличиться результативным ударом.
"Малиновский не просил сумасшедших сумм – договорились за полчаса": руководство Дженоа радуется сохранению украинца
Зато на старте второй половины все получилось. Руслан обыгрался с Баделем на подступах к штрафной и своем фирменном стиле отправил мяч в сетку. Роскошный гол. Добавим, что в нынешнем сезоне это уже третий гол Малиновского в рамках Серии А, также в его активе один ассист.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter