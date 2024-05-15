"Это было плохое судейское решение. Арбитр должен был позволить эпизоду завершиться, прежде чем давать свисток. Думаю, что вина за эту ошибку лежит на лайнсмене – если он поднимает флаг, главный арбитр подумает, что помощник уверен в своём решении – как в случае с трёхметровым офсайдом.

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Гнев игроков Баварии был оправдан, потому что арбитр должен был позволить эпизоду завершиться", – цитирует Крооса Marca, ссылаясь на подкаст Тони, который он ведёт вместе со своим братом Феликсом.

Напомним, что на последних секундах матча Реал – Бавария (2:1) Марциняк дал свисток после отмашки бокового арбитра об офсайде в моменте, который завершился голом Де Лигта. Впоследствии оказалось, что лайнсмен ошибся, зафиксировав офсайд. VAR не мог вмешаться в эту ситуацию, поскольку Марциняк уже дал свисток – таким образом, главный арбитр встречи был признан виновником этого неверного решения, которое стоило Баварии финала ЛЧ.

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