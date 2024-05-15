"Гнев Баварии оправдан": звезда Реала признал судейскую ошибку в пользу "бланкос" в полуфинале ЛЧ
Полузащитник Реала Тони Кроос признал, что главный арбитр ответного полуфинального матча 1/2 финала Лиги чемпионов Шимон Марциняк помог Реалу пройти Баварию.
"Это было плохое судейское решение. Арбитр должен был позволить эпизоду завершиться, прежде чем давать свисток. Думаю, что вина за эту ошибку лежит на лайнсмене – если он поднимает флаг, главный арбитр подумает, что помощник уверен в своём решении – как в случае с трёхметровым офсайдом.
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Гнев игроков Баварии был оправдан, потому что арбитр должен был позволить эпизоду завершиться", – цитирует Крооса Marca, ссылаясь на подкаст Тони, который он ведёт вместе со своим братом Феликсом.
Напомним, что на последних секундах матча Реал – Бавария (2:1) Марциняк дал свисток после отмашки бокового арбитра об офсайде в моменте, который завершился голом Де Лигта. Впоследствии оказалось, что лайнсмен ошибся, зафиксировав офсайд. VAR не мог вмешаться в эту ситуацию, поскольку Марциняк уже дал свисток – таким образом, главный арбитр встречи был признан виновником этого неверного решения, которое стоило Баварии финала ЛЧ.
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