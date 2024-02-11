Астон Вилла дома уступила Манчестер Юнайтед (1:2) в матче 24 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

МЮ и Астон Вилла в этом сезоне производят разное впечатление. "Дьяволы" разочаровывают нестабильностью, а "вилланы" превосходят ожидания в плане результатов. Но очный матч на поле Виллы выбился из общего тренда.

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Манчестер Юнайтед на старте встречи исполнил несколько острых стандартов и конвертировал эти моменты в гол. Магуайр выиграл воздух после подачи углового и сбросил на Хёйлунда, а тот спокойно разобрался с голкипером.

На другом конце поля Онана заставлял соперников считаться с собой. Камерунец провел мощный матч, потянув сложные удары Макгинна и Уоткинса. Самым эффектным был сейв в начале второго тайма, когда вратарь МЮ парировал удар Уоткинса в упор. А еще Онана 4 раза успешно сыграл на выходах.

Астон Вилла взяла мяч под контроль и заставляла оборону Юнайтед ошибаться. Моменты возникали – все упиралось в Онана. Хозяева достигли своего также после углового. Первую волну Онана отбил, но второй темп атаки завершился голом – Дуглас Луис воспользовался прострелом Бэйли.

Концовка матча получилась очень эффектной. Обе команды хотели победить и активно шли вперед. Лучшую реализацию показал МЮ. Мактоминай появился со скамейки запасных и мощным ударом головой замкнул подачу Далота. Скот уже второй раз за февраль вырвал победу для Юнайтед.

МЮ обыграл прямого конкурента и вернулся в борьбу за Лигу чемпионов. "Дьяволы" сократили отставание от Астон Виллы до 5 очков, находясь на шестом месте.